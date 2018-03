Oppretter dialyse for Indre Finnmark

nyheter

Det var et gjennombrudd for nyrepasienter i Alta da det kom dialysebehandling på slutten av 1980-tallet. Siden har tilbudet spredd seg til flere plasser. Finnmarkssykehuset opplyser at det nå vil være mulig å motta dialysebehandling i Alta, Hammerfest, Lakselv, Vadsø og Kirkenes.

– Nyrepasienter i Indre Finnmark som har behov for å rense blodet sitt, vil kunne få tilbud om dette i Lakselv. For noen betyr det å slippe å reise over lange avstander til behandling, sier klinikksjef Vivi Brenden Bech ved Klinikk Hammerfest i en pressemelding.

Det blir etablert inntil tre dialysemaskiner i Lakselv og det vil være kapasitet til å behandle pasienter tre-fire dager i uka. I løpet av sommeren skal det være på plass.

UNN vil sørge for opplæring av personalet mens hjemmetjenesten i Porsanger kommune vil være arbeidsgiveren. Finnmarkssykehuset vil være ansvarlig for kostnader og vedlikehold av utstyr.

– Dette er et flott eksempel på god samhandling mellom kommune og foretak for pasientens beste, sier klinikksjef Vivi Brenden Bech i Klinikk Hammerfest.