Kutter i åpningstiden

nyheter

Fra 12. mars reduseres åpningstidene, blant annet i Betongveien i Bukta. Det skjer på grunn av at stadig flere tar i bruk digitale løsninger. Det blir stengt på mandagene, mens man resten av ukedagene stenger allerede klokken 14. Stasjonen åpnes klokken 09.

Redusert besøk

– Stadig flere bruker Statens vegvesens digitale tjenester. Derfor vil de fem stasjonene i Finnmark ha kortere åpningstider og være oftere stengt, heter det i en pressemelding.

– Vi har en rekke digitale tjenester og selvbetjeningsløsninger som er tilgjengelige for publikum, døgnet rundt. Det har ført til at besøket på våre stasjoner har blitt betydelig redusert, og derfor reduserer vi nå på åpningstidene, sier avdelingsdirektør Jørn Simonsen på trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen, Region nord.

Styrker drop-in

Teoretiske og praktiske førerprøver, kjøretøykontroll og utstedelse av førerkort er de viktigste grunnene til å oppsøke trafikkstasjonen. På enkelte områder blir servicen bedre, mener Statens vegvesen.

– I Finnmark er det i dag kun Alta som tilbyr drop-in for teoriprøver to dager i uka. Fra mandag 12. mars vil alle våre trafikkstasjoner i fylket gjøre dette, så dermed blir det et enda bedre tilbud til de som skal ta teori. Frigjorte ressurser blant de ansatte skal brukes til mer kontroll på vei, økt tilsynsaktivitet og trafikksikkerhetsarbeid generelt, opplyses det.