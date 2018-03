nyheter

I Norge har ingen et spesielt ansvar for barn som blir utsatt for vold og overgrep. Barna trenger en lovfestet rett til hjelp, mener Barneombudet.

Det virker å være helt tilfeldig hvem som får hjelpen de trenger, og flere barn forteller at «de trodde det skulle være sånn» og at de opplevde oppfølgingen fra eksempelvis helsesøster som et svik ettersom det ble tatt direkte kontakt med voldsutøveren.

– Det er et stort hull i helsetjenestene som skal hjelpe barn etter vold og overgrep. Det er svært alvorlig, sier barneombud Anne Lindboe til NTB.

Hvert år blir tusenvis av barn i Norge utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Men mange av barna mangler både kunnskap om hva som ikke er greit å gjøre mot dem, og voksne de kan si ifra til. Oppfølgingstilbudet har store mangler, mens ingen sektor eller tjeneste har et særlig ansvar for disse barna.

Det kommer fram i rapporten «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» som tirsdag ble lagt fram på Oslo Met storbyuniversitet.

– Henger etter

– Barn som har blitt utsatt for vold og overgrep får ikke god nok hjelp til å bearbeide opplevelsene sine. Helsetjenestene henger etter i arbeidet mot vold mot barn, sier Lindboe, som mener vold og overgrep mot barn og unge er et betydelig, men undervurdert samfunnsproblem.

– Den manglende hjelpen bryter med FNs barnekonvensjon og barns rett til helsehjelp, slår hun fast.

I rapporten forteller 50 barn og unge mellom fire og 23 år som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, om sine opplevelser.

– Basert på det barna forteller, ser vi at det er svært tilfeldig hvem som har hjulpet dem, sier Lindboe.

Svik

Flere av barna forteller at da de sa ifra om volden, ble voldsutøveren kontaktet av personen de hadde sagt ifra til. Det opplevdes som et nytt svik, sier flere av dem.

– Helsesøster sendte brev til pappa, som åpnet det da jeg sto der. Han ble drittsur. Jeg snakket aldri med helsesøster igjen, forteller en.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ser svært alvorlig på funnene i rapporten, og sier barna er modige som våger å stå fram med sine historier om vold og overgrep.

– Holdningene i samfunnet i dag gjør at vi hører med de voksne først, men hvis dette er voldsutøveren eller overgriperen, er jo det verste vi gjør, sier Helleland til NTB.

Vil ha lovfestet rett

Barneombudet mener myndighetene nå må sikre at én tjeneste har et overordnet ansvar for å kartlegge behov og følge opp barn og familier som har opplevd vold i nære relasjoner. I rapporten bes regjeringen om raskt å starte en utredning med sikte på å lovfeste barn og unges rett til samordnede tjenester. I tillegg må det utarbeides en oversikt over ulike hjelpetilbud.

– Jeg går inn i dette arbeidet nå for å vurdere en plikt for kommunene til å ha én sentral funksjon som skal ha ansvaret for å koordinere hjelpetjenestene, sier Helleland.

Helleland lover at hun sammen med kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), helseminister Bent Høie (H) og justisminister Sylvi Listhaug (Frp) i tiden som kommer skal holde tempoet oppe i oppfølgingen av opptrappingsplanen om vold og overgrep. Dessuten vil Helleland ta initiativ til et snarlig møte med frivillige organisasjoner som Redd Barna og Røde Kors.

