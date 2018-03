Øygard vil besøke Frode Berg

nyheter

– Detaljene er ikke på plass. Dette styres av den norske ambassaden i dialog med fengselets ledelse, men jeg tror absolutt det går i orden. Trolig blir det noe av like over påsken, sier Øygard til NTB.

At en norsk biskop besøker en nordmann som sitter fengslet i utlandet, siktet for spionasje, er ikke hverdagskost. Øygard forteller at han har flere grunner til å besøke 62-åringen som ble pågrepet i den russiske hovedstaden 5. desember med 3.000 euro i kontanter.

Gjenvalgt

– Dette er jo en lokal kirkeleder som sitter fengslet. Det er en trasig og vanskelig sak i seg selv. Men jeg vil først og fremst besøke Frode som et medmenneske og som sjelesørger, sier biskopen om sin venn Berg.

Frode Berg ble nylig gjenvalgt til en ny toårsperiode som leder av menighetsrådet i Sør-Varanger.

– Det var aldri noe alternativ å ikke gjenvelge Frode, selv om det byr på noen praktiske utfordringer så lenge han sitter fengslet i Moskva, sier Kirkenes-presten Torbjørn Brox Webber til NTB.

Venner

Berg og Øygard kjenner hverandre godt etter at de var sammen hver dag en hel uke da biskopen var på visitas i Sør-Varanger menighet for to år siden.

– Dessuten var jeg sogneprest i Sør-Varanger fra 1985 til 1991, altså før grensen mellom Norge og Russland ble åpnet. Siden har det jo skjedd en liten revolusjon, nå er det jo til og med gateskilt på både norsk og russisk i Kirkenes, sier Øygard.

Utrygghet

Samarbeidet på tvers av grensen i barentsregionen er den andre grunnen til at biskopen engasjerer seg i Frode Bergs sak.

– For tiden er jeg leder i Samarbeidsrådet for kristne kirker i barentsregionen. Det er svært viktig for meg at det fortsatt skal være mulig å besøke Russland, sier biskopen.

Han trekker også fram folk til folk-samarbeidet, som mange lengst nord i Norge nå er bekymret for.

– Det skaper naturligvis en utrygghet når en person som har stått så tydelig på barrikadene for et bedre forhold mellom Norge og Russland blir arrestert, bemerker Øygard.

25. april

Siste frist for neste fengslingsmøte for Frode Berg er lørdag 5. mai. Hans norske advokat, Brynjulf Risnes, sier til NTB at nytt fengslingsmøte sannsynligvis blir holdt rundt 25. april.

Under fengslingsmøtet for en måned siden fikk Berg avslag på en begjæring om løslatelse mot kausjon.

– Avgjørelsen ble anket, men det er ennå ikke fastsatt noen dato for ankebehandlingen, sier Risnes.

(©NTB)