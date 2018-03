Styrker dekningen av Nordområdene

nyheter

Dagbladet inngår samarbeid med nettavisen The Independent Barents Observer for å styrke sin dekning av nordområdene.

– Nordområdene generelt, Barentsregionen spesielt – og vårt forhold til Russland – er viktig for Norge og våre lesere, sier ansvarlig redaktør John Arne Markussen i Dagbladet.

Barents Observer, som har base i Kirkenes og publiserer på engelsk og russisk, er særlig sterke på forsvars- og sikkerhetspolitikk, klima og miljø.

– Den lille redaksjonen preges av høy redaksjonell kompetanse og idealisme, har et godt kildenett og interessante partnerskap med andre medier i nordområdene rundt i verden, sier Markussen.

Redaktør Thomas Nilsen i Barents Observer er fornøyd med avtalen.

– Vi leses i dag mer av et internasjonalt publikum enn i Norge. For oss betyr dette en mulighet til å få vist oss fram for et større norsk publikum(©NTB)