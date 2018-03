Leder for Klinikk Alta ansatt

nyheter

Jakobsson har lang erfaring som leder på Hammerfest sykehus. Hun har vært enhetsleder på kirurgisk-/ortopedisk sengepost, kreftpoliklinikken og kirurgisk-/ ortopedisk poliklinikk.

– Jeg ser fram til å begynne i jobben. Jobben er veldig spennende og her får jeg muligheten til å bygge opp en ny klinikk for Altas befolkning. Jeg skal jobbe for å få et godt samarbeid med Hammerfest sykehus, som øker muligheten for at flere kan få behandling i Alta, samtidig som vi skal sikre at pasientene får behandling på riktig nivå; i Alta, i Hammerfest eller på UNN Tromsø, sier Jakobsson i en pressemelding fra Finnmarkssykehuset.

Jakobsson vil starte i jobben om tre måneder. Til høsten tar hun med seg sin familie til Alta.