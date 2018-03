Høyesterett avviste anken til fylkeskommunen

nyheter

Høyesteretts ankeutvalg avviste Finnmark fylkeskommunes anke torsdag, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Finnmark fylkeskommune hadde anket på Hålogaland lagmannsretts dom i pensjonssaken mot Boreal, hvor fylkeskommunen ble dømt til å betale pensjonskostnader for en del ansatte i Boreal.

– For det første mener vi at lagmannsrettens dom er feil. Det er ikke rimelig at en offentlig organisasjon skal hefte for pensjonskostnadene i et privat selskap. Det var hovedgrunnen til vår anke, men det spørsmålet fikk vi altså ikke prøvd for Høyesterett. Vi mener også at lagmannsrettens dom er unøyaktig når det gjelder hvilke kostnader det konkret dreier seg om, og jeg er redd for at når denne dommen nå blir stående, så åpner det for en rekke uklarheter som må finne sin løsning gjennom nye runder i rettsvesenet, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i pressemeldingen.

– Vi har tidligere gjort beregninger som antyder at kostnadene vil være rundt 30 millioner fordelt over flere år, dette har vi tatt høyde for i de siste års budsjetter. Vi vil selvsagt gjør en ny beregning på dette nå, og jeg regner med at vi vil få omtrent samme svar. Ikke minst fordi lagmannsrettens dom på langt nær er så fordelaktig for motparten som man først kan få inntrykk av, sier hun.