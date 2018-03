nyheter

Nan Vigdis Knutsen ble nylig trukket ut som den lokale vinneren i årets returkartong-lotteri, og kan nå feire med premie på 10. 000 kroner.

– Dette har jeg ventet på i syv år og endelig var det min tur, jubler firebarnsmora, bosatt i Tverrelvdalen i Alta.

Til tross for årelang innsats med skyll, brett og stapp, så bedyrer hun at hun slettes ikke synes det er noe pes.

– Nei, det har blitt en vane og det går helt fint. Vi skyller kartongene, og stabler dem deretter på vaskerommet, hvor jeg bretter dem når de er tørre, sier Knutsen, som har fire barn på henholdsvis 4, 6, 14 og 20 år.

– Da blir det vel mye brettehjelp?

– Nei, de bretter ikke, men de er skyller kartongene og er ellers flinke til å sortere det andre søppelet. Vi er nøye med sorteringa og har laget oss et system på vaskerommet, hvor vi har litt ekstra plass til dette, sier Nan Vigdis, som kan være enig i at det kan være en lur ting å tenke på for fremtidige husbyggere.

– Ja, et vaskerom hvor man har plass til å samle og sortere avfallet, er ikke dumt, mener den praktiske husmora.

Hvert år trekkes det ut 124 vinnere i Norge, som deler en pott på 1,6 millioner kroner. Nan Vigdis forteller at gleden var stor i heimen, da det plutselig kom 10.000 uventede kroner på konto.

– Ja, de synes det var artig og særlig hun på 14 år, som har mye om dette på skolen, hvor de også bretter kartonger i klassen, synes det var artig at vi vant, sier Knutsen, til Altaposten.

– Og hva skal pengene brukes til?

– Nå blir det ny sofa. Det trenger vi, smiler Nan Vigdis.

20 ganger Nordkapp/Lindesnes

Ifølge Vefas gjenvinnes så mye som 12.000 tonn drikkekartong per år, og legger du disse etter hverandre kommer du tur/retur Lindesnes-Nordkapp 20 ganger. Returkartonglotteriet har eksistert siden 1997, og gjennom alle disse årene har det norske folket deltatt iherdig gjennom konseptet.

– Dette er helt klart en hyggelig del av jobben. Både organisasjoner, bedrifter og privatpersoner som er flinke til å sortere og levere inn kartongene sine, kan bli belønnet for miljøinnsatsen, sier Siw Line Thomassen fra Vefas iks sier i en pressemelding.

Gir billigere melk

- Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk skyller, bretter, og leverer inn kartonger, forteller Gunnar Moen som er ansvarlig for Returkartonglotteriet i Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansieringen av returordninger for drikkekartong. Gjenvinning av drikkekartong senker også avgiften som er lagt på drikkevareemballasje, noe som i praksis betyr at prisen blir lavere for forbrukeren. Men det aller viktigste er naturligvis å gjenvinne for miljøets skyld.

– Drikkekartonger er laget av såkalt jomfruelig fiber. Det vil si at det er første gang dette materialet er i bruk. Derfor kan fibrene i en innlevert drikkekartong ha opptil sju-åtte liv framfor seg som for eksempel som pizzakartong eller Cornflakes-esker, sier Moen.

Dette er Returkartonglotteriet

· Alle kan delta og vinne i lotteriet – privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag og lignende.

· Hvert år deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier på 10 000 kroner, og 4 premier på 100 000 kroner.

· Enkeltkartonger kan være med i trekningen om 10.000 kroner. Husk også at alle type drikkekartonger kan delta (ikke kun melkekartonger).

· For å vinne 100.000 kroner må et lodd bestå av minimum seks tomme og skylte drikkekartonger som brettes ned i den syvende drikkekartongen. Dette utgjør en kubbe. For skolemelkkartonger gjelder fire tomme kartonger i den femte.

· Deltager skriver navn og telefonnummer på den de vil skal vinne på kartongen, og leverer denne i den kommunale innsamlingsordningen. Da har man ett lodd. For å se hvor du skal levere, se sortere.no

· Kartonger trekkes fra 84 forskjellige steder i hele landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber/enkeltkartonger avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene/enkeltkartongene går videre til nasjonal trekning.

· Flere opplysninger og lotteriregler finner du på grontpunkt.no

Visste du at…

· Utsortert drikkekartong presses til baller og selges til papirfabrikker.

· Kartongene kvernes opp og tilsettes vann. Papirfibrene renses, tromles og presses og blir til nye papp- og papirprodukter med minimalt bruk av kjemikalier.

· Innsamlingsmålet for drikkekartonger er å oppnå så høy gjenvinningsgrad som mulig for å redusere miljøavgiften.