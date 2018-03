nyheter

Politiet kunne klokken halv åtte søndag morgen melde at en sjark grunstøtte i Vargsundet, ved Neverfjord.

– En mann i 60-åra mistenkes for å føre båt i beruset tilstand.

Hovedredningssentralen kunne fastslå at det ikke var fare for de to ombord. Kystvaktfartøyet Nordkapp kom til assistanse og de avventet da høyvann.