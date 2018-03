Promillekjøring og husbråk

nyheter

I løpet av tidlig kveld og sene nattetimer inn mot søndagen har politiet vært i aksjon på privat- og offentlige fester der det har blitt for høy stemning, eller for dårlig stemning.Alt på grunn av for mye å drikke.

Først fikk politiet rundt klokken 01.00 melding fra naboer om mye festsstøy fra en privatbolig på Aronnes. Like etter skriver twitrer politiet at de har vært på stedet og avsluttet festen. «Huseier fått pålegg om å holde det rolig resten av natta. Dette skulle etterkommes», var meldingen fra politiet.

Aggressiv mann

Så tikker meldingen inn om aggressiv mann på fest på et offentlig festlokale i Rafsbotn. «Vi har vært i kontakt med antatt mistenkte. Var rolig og i godt humør. Tok taxi hjem», er den beroligende meldingen som følger fra politiet.

Litt senere er det mer alvor. Da stoppes to menn i begynnelsen av 20-årene på Elvebakken. Begge vil bli anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. En annen mann i 20-årene fremstilles for utåndingsprøve etter mistanke om promillekjøring. Hvor denne mannen er stoppet går det ikke fram av politimeldingene.

Ruset snøscooterkjøring?

Rundt midnatt finner vi nok et tilfelle av trafikk og mistanke om ruskjøring. Denne gang var det en mann i 40-årene som ble framstilt for blodprøvetaking etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Kjøringen skal ikke ha skjedd etter offentlig vei, men med snøscooter utenfor løype. Dermed får mannen mye å svare for overfor myndighetene.