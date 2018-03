nyheter

Politiet oppretter nå sak på en Alta-kvinne som kom beruset på jobb. Etter at politiet ble varslet, er det besluttet at kvinnen må svare for promillekjøring, ifølge politiets melding på Twitter like over klokken 12. Politet har i en senere melding også gjort det klart at kvinnen anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort.