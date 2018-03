Fra rot til park og samlingssted

nyheter

Det er bygdefolket i Talvik som nå krever at noe skjer med industriområdet.

– Området ligger strategisk til i Talvik. Styret i Talvik Arbeiderlag mener at dette området skal omreguleres til fritids/parkområde. Da kan området bli attraktivt. Bygdas befolkning og turister kan bruke det til rekreasjon, aktivitetspark, samlingpunkt med mer, sier leder i Talvik Arbeiderlag, Øystein Pedersen til Altaposten.

Han skynder seg til å understrek at en slik bruk vil kunne kombineres på en god måte med båtforeningens aktivitet i samme område.

Støtte i Alta Ap

Saken har vært tatt opp og årsmøtebehandlet både i Talvik Arbeiderlag og Alta Arbeiderparti, og har fått enstemmig støtte i begge organ. Ønsket om omregulering av området er i tillegg tidligere sendt som innspill til kommuneplanens arealdel som er under revisjon.

– Siden det ikke er tatt tak i saken, er den like aktuell i 2018. Brakkeriggene som har vært brukt siste årene må bli ryddet bort, og hele området må i tillegg oppjusteres, sier lederen i arbeiderlaget.

Langnes tar alt

Tomten, som er regulert til industri, har ikke blitt anvendes til dette formålet på mange år. Arbeiderlaget viser til at heller ikke er behov for industriområde i Talvik sentrum.

– Tomta bærer preg av mye rot, uorden og ser ikke tiltalende ut for bygda utad. Opparbeiding av Langnes industriområde er godt i gang, og det er ikke behovet for et industriområde midt i bygda.