Ap sikrer russen gratis vaksine

Først fikk Alta AUF gjenomslag på årsmøtet i Alta Ap for gratis vaksine mot hjerhinnebetnnelse for russen, så tok partikameratene saken til formannskapet og sikret at kommunen dekker vaksinen. I helgen fikk Thomas Kristensen, Serine Larsen og Andrine Klausen Simonsen med seg Finnmark Ap på at fylkeskommunen skal sikre russ i alle kommunene i Finnmark gratis vaksine.

– Vi har ingen å miste. Derfor er jeg veldig glad for at Alta AUF sine representanter på årsmøtet i Finnmark AUF kjempet fram denne seieren selv om de allerede hadde sikret russ i Alta gratis vaksine, sier Alta-ordfører Monica Nielsen.

Utsatt i russetiden

Ordføreren mener det er en viktig sak Alta AUF har fått gjennomslag for, og at det må være slik at det likt og gratis for alle.

I forslaget, som fikk flertall på årsmøtet, heter det:

«Finnmark Arbeiderparti skal sørge for at vaksine mot hjernehinnebetennelse tilbys gratis til russ i Finnmark.»

I begrunnelse fra forslagsstiller Alta AUF heter det:

«Vaksine mot hjernehinnebetennelse koster i dag ca kr 400,-. Dette er en stor sum for mange ungdommer og gjør at de unnlater å vaksinere seg.

Hvert år blir russ smittet av hjernehinnebetennelse. Det er en alvorlig sykdom som smitter lett. Russ er spesielt utsatt.

Det finnes fylker i Norge som dekker denne vaksinen. Det man erfarte der var at dobbelt så mange vaksinerte seg. Helsenorge anbefaler denne vaksinen. Det vil være en god investering å ta vare på ungdommen i fylket.»