– Investrer for to milliarder og låner hvert øre

Alta kommune har avlagt regnskap for 2017 med et overraskende godt resultat – ikke minst for rådmannen som helt til det siste trodde på nullresultat. I stedet viser regnskapet et netto driftsresultat på 10,6 millioner kroner, et resultat på 0,6 prosent av driftsbudsjettet.

– Ikke noe resultat å skryte av, men alt i alt langt bedre enn det vi kunne frykte, var rådmann Bjørn-Atle Hansens konklusjon da han redegjorde for formannskapet.

Dobler boutgiftene

Samtidig tårner det seg opp mørke skyer i horisonten. Alta kommune skal investere de nærmeste årene for to milliarder kroner, og kommunen må låne hvert eneste øre. Fra før har kommunen 1,8 milliarder i gjeld.

– Hva skjer om renta går opp med en til to prosent? Det blir tøft for kommunen, men vi skal klare oss. Jeg er langt mer bekymret for den enorme gjeldsøkningen vi ser ute hos innbyggerne, ikke minst hos førstegangsetablerne. Øker renten med 1,5 prosent, betyr det doble boutgifter for veldig mange, påpekte rådmannen.

Kontroll, men...

Regnskapet til kommunen for 2017 er et kapittel i sorger og gleder. Kontroll, ja, men kommunen kjører videre på stram linje. Ikke minst med tanke på at svært store krav til omstilling i driften som fortsatt ikke er gjennomført. Men i tillegg må det ifølge rådmannen tas grep for å øke inntektene for å betale de enorme investeringene som nå kommer.

– Jeg vil bare minne fomannskapet om at i økonomiplanen ligger det inne en økning av eiendomsskatten fra 2019 tilsvarende årlig 40 millioner kroner. Er fullstendig klar over at politikerne i Alta ikke liker at jeg nevner eiendomsskatten, men den må snakkes om. Husk at økte eiendomsskatteinntekter ikke kommer i stedet for, men i tillegg til allerede vedtatt omstillingsbehov, var den klare advarselen til politikerne.

Har ryddet opp

Alta kommune er en av landets kommuner som har faset ut momsrefusjonen fra driftsbusjettet. Det har vært krevende, men gjør at kommunens regnskap i dag gir et langt mer reelt bilde av den økonomiske situasjonen enn tidligere. Samtidig er Alta kommune nå i ferd med å gjøre det samme med premieavviket på pensjonskostnadene hvor landets kommuner har hatt en utgiftsbombe tikkende i mange år.

– Vi nærmer oss, og kan om kanskje nulle ut premieavviket i år. Med 100 millioner på premiefondet gir det oss en mulighet til dette, men jeg vil først få dette utredet av mine folk før jeg eventuelt kommer med min anbefaling, klargjorde rådmannen som samtidig avsørte en svært ambivalent holdning til en eventuell renteoppgang.

– Med tanke på kommunens gjeld håper jeg renta forblir lav. I neste øyeblikk, når jeg tenker på premiefondet som skal hjelpe hos med pensjonsutgiftene, håper jeg på renteoppgang som gir oss god avkastning her.

Handlingsregler

2017-regnskapet viser en nedgang i netto driftsresultatet fra 38 millioner kroner i 2016 til knappe 11 millioner. I 2017. I 2017 var netto driftsresultat på 0,6 prosent mot 2,1 prosent i 2016. Likevel er rådmannen trygg på at den negative trenden ikke vil fortsette i 2018. Derimot kan 2019 bli vanskelig med tanke på å komme ut i pluss uten at at det tas grep.

– Handlingsregelen til kommuinestyret sier at vi over tid skal ha et netto driftsresultat på minimum to prosent. I perioden 2007 til 17 har snittet vært 0,9 prosent, påpeker rådmannen som forteller at egeninvesteringsgraden er satt til mimimum 30 prosent i forhold til de totale investeringskostnadene, også dette i et litt lengre tidsperspektiv.

Det som kanskje er mest interessant for mange er at selv om kommunen de siste årene har økt gjelden har kronebeløp til rentebetaling gått ned. Årsaken er ei rente som stadig har blitt presset ned mot null.

Noe annet som er positivt er at kommunen har fylt stadig mer inn i disposisjonsfondet som nå er på 65 millioner kroner, tilsvarende 3,4 prosent av netto driftsresultat. Handlingsregelen opererer med et driftsfond på minimum fem prosent av driftsbudsjettet.

– Ikke bra nok

Kommunens «finansminister», Ole Steinar Østlyngen (Ap), sover ikke dårlig med tanke på regnskapsresultatet for 2017. Han er mer bekymret for at det er for lite penger på disposisjonsfondet til å kunne møte uforutsette økonomiske problemer.

– 60 millioner kroner er for lite når vi har et driftsbudsjett på to milliarder. Ingen liker å snakke om eiendomsskatt, heller ikke vi i Ap. Men selv om ingen liker det kan det bli helt nødvendig å gjøre dette grepet, minner Østlyngen sine partifeller og formannskapets øvrige medlemmer om.