nyheter

Kvinnen ble stanset i Kåfjord i Alta. Ifølge operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Gaunnar Øvergård, ble kvinnen rutinemessig kontrollert og politiet fikk da klare indikasjoner på at kjøringen skjedde ruspåvirket. Kvinnen er siktet for ruspåvirket kjøring og bevis er sikret ved at det er tatt blodprøve. Førerkortet er beslaglagt og sak opprettet.