Snudde før årsmøtet

Styret i Finnmark Ap endrer innstillingen og sier nei til fylkesavtalen mellom Troms og Finnmark få timer før fylkesårsmøtet starter i Kirkenes lørdag.

Nei-vinden som har blåst over Finnmark Arbeiderparti, får fylkesstyret til å snu i håp om at det skal bli et enstemmig vedtak fra fylkesårsmøtet.

– Vårt forslag nå er at redaksjonskomiteen lager en uttalelse på bakgrunn av lokallagenes uttalelser og debatten under årsmøtet. I realiteten betyr det nei til avtalen, men uttalelsen må også si noe om hva vi krever, sier lederen av Finnmark Ap, Ingalill Olsen, til NTB.

Tilbake til Mæland

Olsen var en del av flertallet i styret som ville si ja til avtalen om det nye storfylket – som vil dekke en firedel av Norges areal, og som blir tre ganger så stort som det nye Viken.

– Når Finnmark Ap nå sier nei, blir det også nei i fylkestinget. Da blir avtalen nullet, og det blir opp til kommunalminister Monica Mæland (H) å finne ut hva som er neste skritt, sier Olsen til NTB.

Flertallet mot

Hun mener det er udramatisk at styret trekker sin opprinnelige innstilling:

– Vi har jo fått med oss debatten, sier hun, og understreker at Arbeiderpartiet og stort flertall av Finnmarks innbyggere er imot hele sammenslåingen.

– Det er Høyre, Frp, Venstre og KrF som har stemt fram denne sammenslåingen. Om det er mulig å reversere dette, er opp til de samme fire partiene, sier hun.

– Skal videre

Partisekretær Kjersti Stenseng sier at et nei fra Finnmark til avtalen om det nye storfylket ikke endrer på realitetene.

– Vi skal videre, og det skjer med et flertall på Stortinget som ønsker de nye regionene. Jeg skulle ønske at dette opprøret hadde kommet i august. For hadde Arbeiderpartiet vunnet valget, hadde vi ikke vært i denne situasjonen, sier Stenseng til NTB.

Nei-vind

De siste dagene har stadig flere lokallag hatt møter der medlemmene har sagt et klart nei til avtalen. Etter at Hammerfest som det største lokallaget sluttet seg til nei-fløyen, var det klart at et flertall av delegatene på årsmøtet i Finnmark Ap kommer til å stemme ned avtalen.

Rett før årsmøtet startet lørdag formiddag, lå det an til at AUF og muligens Alta ville si ja til avtalen, mens et stort flertall vender tommelen ned.