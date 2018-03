Isfront mellom Alta Ap og Ballo på årsmøtet

nyheter

Kristin Jensen, som inntil nest siste møte var Altas representant i Ballo-utvalget som har utredet en framtidig helsepolitikk for Finnmark på vegne av Finnmark Ap, tar et sviende oppgjør med utvalgslederen på vegne av Alta-delegasjonen. Lenge så det ut til at klimaet mellom den tidligere Alta-legen og sentrale helsepolitikere i Alta Ap, hadde mildnet.

– Jeg kan ikke holde meg taus lengre. Etter sluttinnlegget til Olav Gunnar Ballo er det nødvendig for oss å være fullstendig åpen på at det går en grense for arroganse og bakholdsangrep på befolkningen i Alta-regionen. Vi lever godt med behandlingen av rapporten i Finnmark Ap, men ikke med at Ballo får beskylde oss for å fare med usannheter og feilinformasjon, sier Kristin Jensen til Altaposten lørdag kveld.

Lav profil

Jensen forteller til Altaposten at delegasjonen fra Alta Ap ønsket å tone ned kritikken mot rapporten – en rapport Ballo selv har gitt høy kvalitetsscore.

– Vi reiste ikke til Kirkenes med et ønske om konfrontasjon og støy. Den innledningen Ballo holdt da han la fram raporten kunne vi leve med, men ikke hans versjon i sitt sluttinnlegg. For oss framstår det som fullstendig uakseptabelt. Tonen i innlegget ble en reprise på det mye omtalte innlegget han holdt i Hammerfest hvor han tok et oppgjør med Alta og våre krav om trygghet for liv og helse, påpeker Jensen.

– Hva er det Alta Ap reagerer sterkest på?

– Som sagt kan vi leve med at Ballo-utvalgets rapport skal sendes ut til kommunepartiene på høring. Det gir oss en god mulighet til å få fram korrekte tall og beskrivelser, og ikke minst få forklart hva som må til for at folk i Alta og Kautokeino skal få et trygt og godt føde- og akuttilbud. Det er fullstendig utelatt i utvalgets rapport og konklusjoner.

– Hva tenker du spesielt på?

– Veldig mye som det ikke er mulig å gå inn på her, men det lå blant annet inne i de foreløpige konklusjonene til utvalget at Alta skulle få tilført en stilling som gynekolog og barnelege for å styrke fødselsomsorgen. Etter at jeg trakk meg ut av utvalget var det tydeligvis ikke stemning for å anbefale dette.

– Ikke avhengig av Ballo

Jensen viser til at direkte kontakt mot helseforetaket har gitt bedre resultater enn jobben i helseutvalget Ballo har ledet. I forkant av årsmøtet, onsdag, møtte Alta kommune Helse Nord som har bekreftet at det blir 24/7 åpen CT, slik at blant annet slagalarm kan etableres. Billeddiagnoseavdelingen som består av røntgen, ultralyd, CT og MR, skal også holdes åpen daglig.

Hoveduvalgslederen viser til at mange andre krav spilt inn fra Alta ikke er nevnt i Ballo-rapporten. Blant annet har Alta kommune krevd at ambulansefly 2 på basen i Alta settes i heldøgns beredskap for å sikre at det ikke tar timer å få livstruende skadde/syke pasienter til sykehus. Dette og andre sentrale forhold er ikke tema i rapporten fra Ballo-utvalget, ifølge Jensen.

– Olav Gunnar Ballo hevder at med tre leger i utvalget er det en garanti for at konklusjonene er gode. På vegne av Alta Ap kan jeg slå fast at vi aldri vil godta at helsepolitikken kun skal være et anliggende for leger. Helsevesenet består også av andre yrkesgrupper, og ikke minst er det viktig å lytte til pasientene. Så vi forbeholder oss retten til å være kritisk til utvalget selv om tre av medlemmene er leger, er Kristen Jensens syrlige kommentar.

Foruten Ballo er Knut Johnsen lege og har vært en del av utvalget. Det samme er Espen Rafaelsen fra Kirkenes. I tillegg har utvalget bestått av varaorfører Marianne Sivertsen Næss fra Hammerfest og Christian Bergeton Klaussen (AUF).

– I samme båt

Olav Gunnar Ballo sier til Altaposten at han ikke har noe behov for å svare Kristin Jensen.

– Jeg står for sluttinnlegget mitt. Det handler om at vi alle er i samme båt i Finnmark, og derfor må stå skulder ved skulder, sier Ballo.