Ballo klar på at han vet hva han snakker om

Det skjer på årsmøtet til Finnmark Ap, men bakteppet er stor misnøye fra Alta Ap. Ballo har ledet utvalget nedsatt av Finnmark Ap, men på nest siste møte valgte Altas hovedutvalgsleder Kristin Jensen å trekke seg fra utvalget. Bakgrunnen var at utvalget i stor grad ikke har imøtekommet ønsker og krav fra Alta-regionen.

Ballo etterlagter ingen tvil i en kommentar på nettsiden til Altaposten på at han har bakgrunn for å mene mye om organiseringsen av helsetilbudet i Finnmark. Han skriver:

«Jeg legger ut hele utvalgsrapporten på min Facebookside. Det har skjedd betydelige endringer i Finnmark fra 1990 til i dag, ikke minst i Alta. Det har det også gjort på landsbasis, gjennom nedleggelse og sentralisering av akuttkirurgiske avdelinger og fødeavdelinger. Det er heller ingen tvil om at å sitte på Stortinget i 12 år, og i den fagkomiteen som steller med helsetjenester, i ti år, har gitt meg et annet grunnlag for å ha meninger om disse spørsmålene.»

Her er kortversjonen av «Ballos helseplan»:

Faglighet og trygghet.

OLAV GUNNAR BALLO·3. MARS 2018

(Dette er en kortversjon med konklusjoner av Finnmark Arbeiderpartis helseutvalg. Hele utvalgsrapporten, med vedlegg, er på over 12 sider, og lar seg ikke legge ut på Facebook på grunn av omfanget).

Dokumentet du nå er i ferd med å studere, er et svar på en utfordring Finnmark Arbeiderparti har gitt oss, som vi har forsøkt å besvare på en så samvittighetsfull måte som mulig innenfor den tiden vi har hatt til rådighet, fra starten av januar til slutten av februar 2018. Vårt håp er at de som leser utvalgsrapporten opplever av at vi har vært opptatt av løsninger som omfatter hele fylket, og at løsningene virker samlende.

Helsevesenet, også i Finnmark, er komplekst, og krever komplekse svar for utformingen av framtidige løsninger. For oss har det vært viktig at de svarene vi gir, kan stå seg over tid, og at de legger vekt på faglighet, som gir grunnlag for reell trygghet for så store deler av befolkningen som mulig, både for å forebygge sykdom og for å sikre rask hjelp når alvorlig sykdom oppstår.

Vi som utgjør Helseutvalget vil påpeke at det ikke primært er bygninger, men mennesker, som sikrer kvaliteten på helsetjenestene. Et likeverdig helsetilbud for alle i Finnmark, og et godt akuttmedisinsk tilbud til innbyggerne i fylket, har som forutsetning at sårbare fagmiljøer som er bygd opp over lang tid, tas vare på, og styrkes ytterligere.

Den beste måten dette oppnås på, er etter vårt syn, ved å se tjenestene i Finnmark samlet, og ikke uavhengig av hverandre. Dette innebærer at spesialisttjenestene som bygges opp utenfor de to sykehusene må sees i sammenheng med allerede eksisterende fagmiljøer inne på sykehusene, slik at miljøene samlet kan bidra til å støtte opp om hverandre, og slik at en oppsplitting i mindre og mere sårbare fagmiljøer unngås.

Fordi Finnmark er et lite fylke i folketall, men stort i areal, rammes befolkningen i hele fylket dersom utviklingen av helsetjenestene ikke sees under ett, og ikke utvikles koordinert over tid. Helseutvalget vil derfor sterkt oppfordre Finnmark Arbeiderparti til å bidra til helsepolitiske løsninger som ikke virker splittende, men samlende for hele Finnmarks befolkning. Helseutvalget er glad for å registrere at dette også synes å være den generelle oppfatningen innen fagmiljøene i fylket, noe som også har kommet til uttrykk gjennom offentlige uttalelser i regi av Finnmark legeforening, som har vektlagt samlende løsninger på tvers av kommunegrensene.

Den viktigste forutsetningen for en trygg og god helsetjeneste vil, slik Helseutvalget ser det, enten det gjelder primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten, være at vi innenfor eget fylke klarer å utdanne og beholde gode leger, helsesøstre, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter og andre helsefagrupper.

I Finnmark må det ofte gjøres enn større innsats enn i andre deler av landet for ikke å tape konkurransen om denne kompetansen. Samfunnet generelt beveger seg i økende grad mot en sentralisering til større befolkningssentra. Vårt viktigste våpen mot at Finnmark tappes for kompetansearbeidskraft er «Lakseeffekten»; at de som kommer fra Finnmark, vender tilbake til Finnmark.

Vi vet at studenter og helsepersonell innen utdanning ogbvidereutdanning med større sannsynlighet vil knytte seg til et arbeidssted i Finnmark dersom de kan gjennomføre utdannelsen sin eller gjennomføre praksis knyttet til utdannelsen sin i Finnmark.

Slik Helseutvalget vurderer det, er det aller viktigste politiske virkemiddelet for et fremtidig godt helsetilbud i Finnmark å styrke utdanningstilbud og rekrutteringstiltak lokalt i kommuner og på sykehus. Lærlingeplasser, desentraliserte pleie- og omsorgsutdanninger, utvidede praksisplasser for medisinstudenter og sykepleiestudenter, samt fokus på spesialiseringsløp for leger og sykepleiere er langt viktigere for vår framtidige helsetjeneste enn bygningsmasse og lokalisering av disse.

Uavhengig av byggene vil menneskene som skal fylle dem være bevegelige, og også kunne besøke andre kommuner enn der de til daglig har sitt virke, slik man i Finnmark har hatt tradisjon for i flere titalls år, med ambulerende spesialister.

Gjennom styrking av fagmiljøer og gode ambuleringsordninger, vil det dermed kunne tilbys gode spesialisttilbud i langt flere kommuner i Finnmark enn der sykehusene i fylket ligger.

I tiden som kommer, med flere eldre og en økende andel av befolkningen med kroniske sykdommer, må samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten styrkes.

Det må stimuleres og legges til rette for mer kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring. Telematikkutstyr må være tilgjengelig i alle kommuner, og en styrking av innsatsen rundt e-helse vil være både ressursbesparende og bidra til en mindre reisebelastning for pasienten. Robotassistert ultralyd er et godt eksempel på hvilke muligheter som finnes, der man kan ta ultralyd ute i kommunen mens gynekologen befinner seg på et sykehus.

Læringslaboratorier og simulatorer må utvikles og tas i bruk i Alta, Karasjok, Kirkenes og Hammerfest.

Kommuneøkonomien må styrkes, slik at kommunene gis mulighet til å sette av en større andel av budsjettet til utdanningsmidler.

Men først og fremst må vi som finnmarkinger løfte i flokk, i et samarbeid på tvers av kommunegrensene, der det er det som forener oss som bestemmer utformingen av helsetjenestene, til beste for hele fylkets befolkning.

Finnmark 1/3-18

Olav Gunnar Ballo (leder), Loppa

Espen Rafaelsen, Sør-Varanger

Marianne Sivertsen Næss, Hammerfest

Knut Johnsen, Karasjok

Christian Bergeton Klaussen, AUF

DEL 3. Utvalgets konklusjoner.

Helseutvalget viser til rapportens del 1, og del 2, der faktagrunnlaget (del 1) og begrunnelsen (del 2) for nedenstående konklusjoner foreligger. Vedleggene er ment som et supplement til faktadelen, for nærmere belysning av spørsmål som rapporten tar opp.

Fastlegeordningen.

Helseutvalget foreslår:

Innføring av en statlig virkemiddelordning for rekrutterings- og stabiliseringstiltak av fastleger til distriktskommuner med ustabil fastlegedekning. Ordningen innføres parallelt med at evalueringen av fastlegeordningen gjennomføres.

Innføring av stipendordning med bindingstid knyttet til tilsetting av fastleger i distriktskommuner med ustabil legedekning.

Aldersgrensen for fritak for egenandeler ved fastlegekonsultasjoner høynes fra 16 til 18 år.

Rekruttering av samisktalende leger til Finnmark.

Helseutvalget foreslår:

Det innføres økonomiske stimuleringsmidler til kommuner med samisk bosetning øremerket rekruttering av samisktalende leger.

Ved opptak til medisinstudiet knyttes det bindingstid til studieplassen forbeholdt samiske kjerneområder for studenter som får studieplass som tildeles på særlige vilkår.

Helsesøster-/skolehelsetjenesten.

Helseutvalget foreslår:

Det tilrettelegges for utdanning av helsesøstre i Finnmark.

Helsesøstertjenesten styrkes, slik at helsesøster er på skolen hver ukedag i den videregående skolen, og har nok tid avsatt til å snakke med barn og ungdom.

Helsesøster gis mulighet til å skrive fraværsmelding ved elevenes sykefravær, forutsatt kontakt med eleven ved sykdom.

Det tilrettelegges teknisk for opprettelse av en e-helsesøstertjeneste (elektronisk kommunikasjon mellom elever og helsesøster).

Tiltak med utvidet helseteam ved videregående skole evalueres i fellesskap mellom fylkeskommunen og kommuner som har praktisert ordningen.

Framtidige behov for styrking av behandlings- og omsorgstilbudet til eldre.

Helseutvalget foreslår:

Det etableres en nasjonal handlingsplan for helhetlig planlegging av hvordan framtidas aldrende befolkning får dekket sine behandlings- og omsorgsbehov.

Det utredes en etablering av flere stillinger innen geriatri (aldersmedisin) i regi av Finnmarkssykehuset ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, ved Alta nærsykehus og ved Samisk Helsepark i Karasjok.

Desentralisert utdanning av leger og andre helsearbeidere.

Helseutvalget foreslår:

Helseutdanningene for sykepleiere og helsefagarbeidere tilrettelegges for økt desentralisert utdanning.

Finansieringsordningen for desentrale helseutdanninger må forbedres og styrkes, slik at UiT kan utvide tilbudet innen desentrale bachelor- og masterutdanninger innen helsefag.

Turnustjenesten i Finnmark.

Helseutvalget foreslår:

Tildelingen av turnusplass bør skje gjennom sentral søknad om turnusplass, slik at alle turnussteder, både ved sykehus og i distriktskommuner som fyller kriteriene for tildeling av turnusplass, sikres turnuslege.

Røntgentjenester.

Helseutvalget foreslår:

Det tilrettelegges for røntgenundersøkelser (eventuelt gjennom interkommunalt samarbeid) i alle Finnmarkskommunene, med elektronisk bildeoverføring til sykehus.

Røntgentilbudet ved Alta nærsykehus utvides gjennom tilsetting av flere radiografer, slik at tilbudet blir døgnkontinuerlig, også gjennom helgen.

Syketransport mellom primær- og spesialisttjenesten ved akuttinnleggelser.

Helseutvalget foreslår:

Det utredes en båtambulansebase på nordsiden av Varangerfjorden for akutt pasienttransport til Kirkenes sykehus.

Det bygges ambulansegarasje med oppholdsrom for omlasting av pasienter på Skaidi tidlig i ny ambulanseplanperiode 2018 – 2028.

Det utredes en ambulanseflyplass i Kautokeino.

Akuttilbudet innen spesialisttjenesten utenfor Finnmarks sykehus.

Helseutvalget foreslår:

Det etableres nye stillinger i indremedisin ved Alta nærsykehus for økt tilsyn ved sykestua når Alta sykehus er ferdig utbygd i 2019.

Behovet for nye spesialisthjemler i Finnmark gjennomgås, med siktemål å oppnå en utjevning av Finnmarks relative underdekning av legespesialister.

Finansieringsordningen for helseforetakene.

Helseutvalget foreslår:

Finansieringsordningen for helseforetakene legges om fra 50% rammefinansiering og 50% innsatsbasert finansiering, til 70% rammefinansiering og 30% innsatsbasert finansiering.

Gynekologi/fødetilbud.

Helseutvalget foreslår:

Det tilrettelegges for flere gynekolog- og barnelegestillinger ved Hammerfest sykehus, med spesiell vekt på økt ambulering.

Psykiatritilbudet i fylket.

Helseutvalget foreslår:

Det generelle tilbudet i Finnmark innenfor psykiatri styrkes slik at Finnmark når landsgjennomsnittet for psykiatere, psykologer og annet fagutdannet helsepersonell (blant dem psykiatriske sykepleiere og psykiatriske helsefagarbeidere).

DPS Vest-Finnmark i Alta vurderes styrket med flere utdanningsstillinger og psykiatere, for etablering av leger i vakt ved døgnenheten i Alta.

Det utredes egne døgnenheter for psykiatri ved Kirkenes og Hammerfest sykehus.