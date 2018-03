– TIL fikk elgpenger

nyheter

På årsmtet i Tverrelvdalen IL torsdag 1. mars troppet Tverrelvalen Grunneierlag opp med en sjekk på 8.500 kroner til idrettslaget. Det er penger som er kommet inn etter at grunneierne nylig har organisert seg og nå får inntekter fra elgjakta som organiseres og ledes av Fefo.

– Grunneierlaget er ganske ferskt, og høstens elgjakt var den første etter at vi fikk en avtale med Fefo. Kvoten på seks elg i Dalen ble felt, og det har bare vært positive tilbakemeldinger, både fra jegere og andre, forteller leder av grunneierlaget, Kåre Bjørnstad.

Finnmarkseiendommen (Fefo) som organiserer elgjakta over hele Finnmark som den dominerende grunneieren i Finnmark har inngått en avtale med grunneierlaget i Dalen. Avtalen gir et samarbeid hvor Fefo tar seg av den praktiske delen av organiseringen av elgjakta, med blant annet tildeling og oppføling under jakt. Inntektene fordeles etter en avtalt nøkkel mellom Fefo og Tverrelvdalen Grunneierlag.

Smertefritt

På årsmøtet fikk Bjørnstad, Åsmund Larsen, Otto Aas og de øvrige som har gjort jobben for å få avtaler med grunneierne og sikre et velfungerende opplegg som kommer alle til gode, mye ros og stående applaus. Grunneierlaget er kommet for å bli.

– Vi må bare å takke og bukke. Da ideen ble lansert på årsmøtet for en tid tilbake var jeg selv skeptisk. Fryktet at det kunne bli mye arbeid for idrettslaget, og kanskje også konflikter knyttet til dette. Grunneierne har gjort hele jobben, og det er bare å takke for pengene som nå vil flyte inn i kassa til Tverrelvdalen IL, sa lederen i idrettslaget, Geir Roger Bakken, da han takket for pengene fra elgjakta.

– Føles riktig

Leder i grunneierlaget, Kåre Bjørnstad, forteller at det har vært en betydelig jobb å oppsøke grunneierne og sikre avtalene som har gitt areal nok til at grunneierlaget sikret seg avtalen med Fefo.

– Hadde ikke trodd at det var så mange grunneiere i Tverrelvdalen. De aller fleste har gått inn i grunneierlaget og dered sikret oss jaktretten, men det gjenstår noen store og små eiendommer. Får vi med flere av disse vil vi få et betydelig større sammenhengende areal og dermed også større kvote og økte inntekter. Vi har i statuttene at inntektene skal tilbakeføres Tverrelvdalen IL og skape aktivitet som kommer bygda til gode, forteller Bjørnstad.

Otto Aas, selv grunneier og en av de som lanserte ideen om Tverrelvdalen Grunneierlag, har god tro på at grunneierlaget vil få med flere og øke arealet de disponerer.

– Det er bare å gi ros til Alta kommune, Fefo og grunneierne i Dalen for at vi har fått dette til. Mitt inntrykk er at det også har gitt ryddigere forhold for elgjegerne. Tror mange grunneiere har en god følelse når de nå ser at ressursene til bygda blir her og kommer oss alle til gode, sier Aas.