– Jeg blir opprørt og forbannet, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) om hetsen mot varaordføreren i Finnmark etter at han sa ja til sammenslåingen i nord.

Tarjei Jensen Bech er fylkesvaraordfører i Finnmark. Han ble skutt i beinet av Anders Behring Breivik under terrorangrepet på Utøya i 2011.

Etter at Bech var med på å forhandle fram avtalen om å slå sammen Troms og Finnmark til et nytt storfylke, er han blitt utsatt for grov hets. Blant annet fikk han en epost der det het at det beste for alle parter ville vært om han ikke hadde overlevd Utøya.

– Jeg blir opprørt og forbannet når jeg ser og hører den grove hetsen. Dette er opplevelser ingen skal gå gjennom. Jeg er imponert over hva du tåler, men lei meg for at du må tåle det, sa partisekretær Kjersti Stenseng til Bech i sin tale til årsmøtet i Finnmark Ap lørdag.

Hun omtalte hetsen som skremmende, og understreket at hele Ap står sammen med Bech.

– Jeg håper du ikke lar deg skremme, for vi trenger deg videre i politikken, sa Stenseng.