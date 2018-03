«Lappen» lever farlig

nyheter

Sent fredag kveld ble en mann i 30-årene stansen av en UP-patrulje i sentrum av Alta. Bakgrunnen var mistanke om ruspåvirket kjøring. Politiets twitter-melding gir ingen indikasjon hvilken type rus det er snakk om, men politiet framstilte mannen for blodprøve. Dermed ligger det an til at personen i 30-årene blir fotgjenger en tid framover.

I løpet av natt til lørdag har politiet i Vest-Finnmark vært nødt til å intervenere i flere privatfester, også i Alta, blant annet en adresse i Saga og Nerskogen. Bakgrunnen er klager fra naboer om feststøy.