UiT-forsker vant pris

Det meldes i en pressemelding fra Forskerforbundet.

1. mars 2018 delte Forskerforbundet ut Hjernekraftprisen for femte gang. Prisen belønner god formidling av forskningens betydning for samfunnet.



Årets hovedvinner ble Jan Magne Gjerde (UiT) for bidraget «Berg, bjørner og landskap». Gjerde viser hvordan helleristninger i samspill med naturen opptrer som «steinalderens Google Maps», med verdifull informasjon om livet i steinalderen.



Vinnerbidraget belønnes med 40.000 kroner.



Tre andre bidrag ble belønnet med 20.000 kroner hver. Laura Sommer og Christian A. Klöckner (NTNU) for «Pollution Pods – Art as a motor of climate change action», Bent Christen Braskerud (Oslo kommune) for «Varmere, våtere, villere – bedre?» og Jørgen Haave (Telemark Museum) for bidraget «Ibsens kjøkken».