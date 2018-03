– Helseplanen er et godt dokument også for Alta

nyheter

Den tidligere Alta-legen legger fram helseplan på årsmøtet til Finnmark Ap. Olav Gunnar Ballo har det siste året stått fram som en motpol til helsepolitikere i og utenfor Alta Arbeiderparti og deres kamp for at innbyggerne skal få akuttilbud og fødeavdeling. Ballo, som i sin ungdom tok til ordet for å sykehus i Alta, har vært blant de største kritikerne til de som den siste tiden har stått på barrikadene for sykehus.

– Den planen jeg på vegne av utvalget vil legge fram i morgen på årsmøtet til Finnmark Ap er etter mitt syn en god plan. Det er en helhetlig tanke bak det som foreslås i vår rapport, men det er også mange tiltak og momenter som ivaretar 27 prosent av befolkningen i Finnmark som er hjemmehørende i Alta, forteller Ballo til Altaposten.

Alta trakk seg

Utvalgslederen avviser at det har vært tøffe tak internt i utvalgets arbeid, og at motsetningene har vært store og kontroversene mange.

– Jeg har ikke oppfattet det sånn. Det utvalget legger fram etter vel to månedersarbeid er 62 sider med beksrivelser, fakta og konklusjoner. Det er framskaffet et betydelig faktagrunnlag og gjort et anstendig arbeid, tatt i betrakning at vi har hatt begrenset tid, sier Ballo.

Det viser seg at helt uten internt støy har arbeidet i utvalget likevel ikke gått. Utvalgslederen forteller selv at Altas representant i utvalget, hovedutvalgsleder Kristin Jensen, trakk seg fra rapportens avsluttende del hvor det skulle konkluderes. Jensen forsvant ut av utvalget på nest siste møte.

– Jeg oppfattet ikke at Kristin trakk seg på grunn av utvalgets arbeidsmåte, men kanskje mer på grunn av at hun følte at konklusjonene ikke stemte overens med det mandatet hun har fått hos Alta Ap for å gå inn i utvalget, forklarer Ballo.

Ingen kommentar

Han synes ikke det er riktig å gå i detaljer om hva utvalget foreslår, eller hvilke konklusjoner som trekkes. Det fordi utvalget har gjort en jobb for Finnmark Ap, og at arbeidet ut på ettermiddagen lørdag skal legges fram for årsmøtet.

– Jeg har som utvalgsleder fått tid til å innlede og presentere utvalgets arbeid og konklusjoner for årsmøtet. Det er to til slike saker som det innledes om. Avtalen om fylkessammenslåingen er det grunn til å regne med vil dominere den politiske debatten, påpeker den tidligere SV-politikeren som etter hvert har opparbeidet seg lang fartstid i Ap.

I Alta Ap er det ingen som ønsker å kommentere at Kristin Jensen har valgt å trekke seg fra utvalget, eller hva som er årsaken. Det gjør heller ikke Jensen selv.

– Jeg har mye på hjertet, men vil avvente framlegget i morgen på årsmøtet. Da vil jeg også grunngi hvorfor jeg ikke kunne fortsette i utvalget.

Andre i Alta Ap sier til Altaposten at kommunepartiet er lei av å bli motarbeidet, og at Finnmark Ap er blitt en blindvei. Blikket nå rettes mot andre allianser i partiet, ikke minst på sentralt hold, sies det.