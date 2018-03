Statnett: – Vi forlenger kraftledningen til Skaidi

nyheter

I dag kunne Statnett komme med gladmeldingen: De går for oppstart av kraftledningen på strekningen mellom Skillemoen itil Skaidi, tilsammen 89 kilometer.

Ble utsatt

Etter at avklaringen ble utsatt i to år, er det nå klart at den siste strekningen på 420 kV-linja fra Balsfjord blir bygget med oppstart høsten 2019. Den totale kostnadsberegnkngen for satsingen fra Balsfjord til Skaidi er på mellom 4 og 4,5 milliarder kroner.

Den trinnvise beslutningen har gjort at mange fryktet at linja skulle stanse i Alta.

– Beslutningen om å bygge ut trinnvis har vist seg å være helt riktig, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett til egne nettsider.

– Det er omfattende arbeid som skal utføres, i til dels utfordrende terreng langt til fjells og med utfordrende vær og temperaturer. I tillegg har vi på dette prosjektet tatt i bruk prefabrikkerte fundament for første gang i Statnetts historie, og det har krevd ekstra oppfølging i startfasen. Nå er derimot tiden riktig, både av hensyn til behovet og i forhold til å få en kontrollert oppstart, fastslår Lont.

Styres av forbruket

Mange er opptatt av veien videre østover.

– Videre utbygging østover i Finnmark styres av forbruket, og Statnett tar nå et initiativ overfor flere sentrale aktører for å avdekke ytterligere muligheter, heter det.