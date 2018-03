Skred i Langfjorden: – En skoleklasse var på tur i området

nyheter

Finnmark politidistrikt meldte ved 16-tiden at det har gått et skred i Langfjorded, cirka en times kjøring utenfor Alta.

En skoleklasse fra Alta Folkehøgskole på tur var i rasområdet.

– De er alle gjort rede for. En skal være skadet, kom det fra politiet i første melding og alle alle tilgjengelige ressurser i området ble koblet inn.

Hentet med Sea King helikopter

Vakthavende ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Olav Bjørgaas, kunne fortelle at et Sea King helikopter ble tilkalt for å hente ned den skadede. En kvinne, som har vært delvis begravd.

– Tre skal være involvert, men ingen er skredtatt, sier han.

Sendt til Hammerfest

Klokken 1650 melder politiet at den skadde blir flydd til Hammerfest sykehus. Det skal ikke være alvorlige skader.

De resterende blir tatt hånd om av politi og røde-kors. Skoleklassen viste seg å være fra folkehøgskolen.

Topptur

Henning Iversen er rektor ved Alta Folkehøgskole. Han forklarer at klassen var på topptur med lærer da hendelsen inntraff.

– Det ble utløst et mindre skred som førte til lettere skader for en av levene. De fikk henne ned på flatmark, hvor de venter på Sea Kingen, sier han til Altaposten.