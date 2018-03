Nei til avtale

nyheter

Flere partilag behandler saken før årsmøtet i Finnmark Ap kommende helg.

Det var stor spenning knyttet til hva Sør-Varanger Ap ville si, blant annet på bakgrunn av at Ap-ordfører Rune Rafaelsen har vært en uttalt tilhenger av sammenslåing. Dette er også det største lokallaget i øst.

Ifølge Sagat (krever abonnement) endte møtet med enstemmig nei til avtalen som ble signert på Gardermoen.

– Det er viktig at vi kommer med et enstemmig resultat til fylkesårsmøtet, og da stemte jeg for å si nei, sa Rafaelsen til Sagat.