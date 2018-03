nyheter

Det melder Statens vegvesen.

– Februar ble en god måned på veiene i Nord-Norge. Foreløpige tall viser at ingen omkom i trafikkulykker i forrige måned, heter det,

Status for 2018 er likevel at to personer har mistet livet i trafikken i Nord-Norge hittil i år. Det er like mange som på samme tidspunkt i fjor og samme antall som gjennomsnittet for de fem foregående årene, opplyser Statens vegvesen.