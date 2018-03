Finnmark Ap kan sende fylkesavtalen i retur til Mæland

nyheter

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) får hele fylkessammenslåingen mellom Finnmark og Troms i retur dersom Finnmark Arbeiderparti sier nei.

Da blir det nemlig også flertall for å avvise avtalen i fylkestinget 14. og 15. mars.

– Jeg er nokså sikker på at det blir flertall på årsmøtet for å avvise avtalen, sier fylkesleder i Finnmark Ap og stortingsrepresentant Ingalill Olsen til NTB.

Hun stemte med flertallet på seks mot tre da fylkesstyret sa et betinget ja til sammenslåingsavtalen som ble meglet fram under ledelse av tidligere Ap-statsråd Knut Storberget tidligere i februar. Avtalen innebærer at Tromsø får de sentrale lederfunksjonene i et nytt storfylke.

Nei til tvang

Olsen gjør det klart at hun ikke har noe imot om helgens årsmøte i Kirkenes vender tommelen ned for avtalen og sender hele saken tilbake til statsråden.

– Jeg kunne like gjerne stemt nei i det styremøtet, men tvilte meg fram til et betinget ja. Nei-vinden er et uttrykk for at når det brukes tvang, så må man si fra. Finnmarkingene er mot hele sammenslåingen. Stortinget har vedtatt et kart folk ikke kjenner seg igjen i og oversett demokratiske institusjoner, sier fylkeslederen.

Ordfører snudde

Sør-Varanger Ap sa enstemmig nei til avtalen onsdag kveld. Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) har tidligere forsvart avtalen med at man må se mulighetene, men sier til NTB at han lever godt med at det som er Finnmark Aps tredje største lokallag stemmer nei under helgens årsmøte.

– Det er viktig at partiet står samlet, sier Rafaelsen som en forklaring på hvorfor han snudde. Rafaelsen understreker at han hele tiden har vært mot avtalen rent prinsipielt, fordi han anser den som for dårlig for Finnmark.

AUF sier ja

Også lokallagene i Vardø, Vadsø, Tana og Nesseby er blant dem som har sagt nei, mens årsmøtedelegatene fra Finnmark AUF ifølge NRK vil stemme for avtalen.

– Hvis vi sier nei, sitter vi igjen med null medbestemmelse i det nye fylket, sier nestleder Espen Amundsen i Finnmark AUF til NRK.

Han presiserer at også ungdomspartiet er mot regionreformen, men at de frykter et enda dårligere utfall for Finnmark dersom saken sendes tilbake til departementet. Og nettopp det er et argument han håper vil overbevise et flertall under fylkesårsmøtet.

