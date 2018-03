Alta får 24/7 åpen CT og slagalarm

nyheter

Ordfører Monica Nielsen (Ap) og delegasjonen fra Alta kommune gikk i møte med Helse Nord-toppene onsdag kveld med en detaljert kravliste, i hovedsak basert på lovnadene fra helseminister Bent Høie. Det viktigste kravet om at CT og slagalarm skal være i funksjon 24/7 gjennom ordinære og bakvaktordninger, fikk ordfører garanti om.

– Vi fikk en god del viktige avklaringer som vil gi et bedret tilbud i Alta. For oss var det viktig at billeddiagnoseavdelinen med CT, MR og ultralyd blir åpen fem dager i uka, og akuttbruk dekkes gjennom gode bakvaktordninger. I forhold til helseministerens foretaksmelding om at det skal utredes nye tilbud innen akutt- og føde i Alta i samråd med kommunene i Vest-Finnmark, var ikke Helse Nord klar til å signalisere eller konkludere. Det viktige er at Alta kommune vil få være med i prosessen og følge opp lovnaden, påpeker ordføreren.

Nei til klinikkledelse

Alta-ordføreren legger ikke skjul på at hun er svært lite glad for at Helse Nord og Finnmarkssykehuset ikke vil følge opp helseministerens ordrer og lovnad om at Klinikk Alta skal ha en stedlig ledelse. Det vil si ikke være underlagt Hammerfest sykehus, som Alta kommune oppfatter å bremse alle tiltak som er besluttet av overordnede helsemyndigheter.

– Veldig skuffende, men selv om vi nå ikke får en ledelse av Klinikk Alta på samme nivå som Klinikk Hammerfest og Kirkenes, er beskjeden til oss at dette ikke er hugget i stein, og at det kan bli gjort endringer.

– Hvorfor er ikke Helse Nord villig til å tilbakeføre ambulansefly nummer to i heldøgs beredskap. Vi ser konkrete tilfeller hvor livstruende pasienter må vente i to tre timer for å komme til sykehus på grunn av samtidighetskonflikter?

– Fra vår side har vi tatt dette opp, men vi får ikke svar. Det virker som Helse Nord ikke vil snakke om dette, og at de ikke er tar situasjonen med pasienter i flere timers venting på alvor. Det er i alle fall ikke noe som tilsier at det blir en endring. Etter innspill fra Venstre i formannskapet tok jeg også opp kravet om at det gjennomføres en sårbarhets- og sikkerhetsanalyse (ROS) på akuttberedskapen for innbyggerne i Alta-regionen. Jeg fikk bekrefte at det ikke var gjort, og ingen signal om at det skal gjøres.

Toppene til Alta

Ordføreren er glad for at Helse Nord og Finnmarkssykehuset møtte med hele toppledelsen på møtet i Alta. Det gjør at hun også er trygg på at garantiene om blant annet heldøgns slagalarm vil bli fulgt opp.

– Vi kommer til følge med om det som nå er lovet blir gjennomført. For oss var det viktig at det kom konkrete avklaringer, og ikke bare nye ord, sier Monica Nielsen.

Dette var kravene fra Alta kommune og tilbakemeldingen:

CT/MR- åpningstider/beredskap. Må være drift alle ukedager. Kommunen forventer beredskap utenfor ordinær arbeidstid, i utgangspunktet 24/7 og som et minimum til kl 22 i ukedager og 12-18 i helg. Frem til 24/7 bemanning er på plass må det være en bakvaktordning for å ivareta akutte hendelser. Vi forutsetter at muligheten til slagbehandling også blir utnyttet med bruk av CT, slik det tidligere er lovet. BLIR INNFRIDD.

Ambuleringshyppighet. Det må være spesialister i Alta hyppig nok til å holde køene på akseptabelt nivå. Det forutsettes at Alta- /Loppa-/ Kvænangen/Kautokeino-pasienter får sitt tilbud ved klinikk Alta. INGEN GARANTI/POSITIV TIL MÅLET.

Stedlig ledelse på nivå 2, klinikk leder, likestilt klinikk Hammerfest og Kirkenes. AVVIST. BLIR KUN AVDELINGSLEDER PÅ NIVÅ 3.

Lab.-funksjoner. Laboratoriet må dimensjoneres slik at det ikke blir begrensende for tilbudet som kan og skal gis i Alta- hverken med tanke på driftstid/tilgjengelighet eller analyserepertoar. ????? UAVKLART

Pasientreiser: Det er viktig at pasientene unngår timevis med venting på TOS av økonomiske grunner, og at det utvises nødvendig fleksibilitet ved bestilling/ombestilling av reiser. Pasientreiser må etablere praksis slik at pasienter unngår timevis med venting etter behandling ved UNN. INGEN LOVNAD (men uforpliktende at det skal arbeides med en løsning).

Ambulansefly. Erfaring viser at vi må få tilbake beredskapen for fly 2 på natt. VILLE IKKE HØRE SNAKK OM DETTE.

Sengeplasser i sykehusavdelingen. Det må være 20 sengeplasser fra start og en ny medisinsk lege/ overlege tilknyttet avdelingen må ansettes. BLIR INNFRIDD

Det går «rykter» om begrenset start/trinnvis innfasing, og kommunen vil gjerne ha bekreftet at de 20 sengene skal benyttes fra dag 1. BLIR INNFRIDD

Vaktberedskap. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å ha lege i vakt 24/7 ved sine institusjoner innen somatikk og psykiatri, og det er viktig at dette blir bekreftet. BLIR INNFRIDD

Helse-Nord og Alta kommune må legge tilrette slik at etablerte og nye avtalespesialister, kan etablere praksis i Klinikk Alta. BLIR INNFRIDD

Det må etableres rutiner for hvordan pasienter med ulike diagnoser henvises videre, hvem skal til lokalsykehus, hvem skal til UNN. AVVIST/IKKE AVKLART (vises til at det er retningslinjer og at de praktiseres i dag).

Dette har helseminister Bent Høie sagt til Helse Nord skal gjennomføres: