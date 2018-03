nyheter

En av åtte i Troms og Finnmark har nemlig opplevd problemer eller konflikt ved bolighandel, viser en fersk undersøkelse YouGov har gjennomført for Gjensidige Bolighandel.

I Troms er det for øyeblikket rundt 920 boliger til salgs, og rundt 270 i Finnmark, heter det i en pressemelding fra Gjensidige. Mange av disse vil dessverre føre til konflikt mellom kjøper og selger

Kun to av fem nordmenn synes at markedet for kjøp og salg av bolig er trygt. I Troms og Finnmark er tilliten til boligmarkedet større. Der mener halvparten at det er trygt.

− Det norske boligmarkedet har vært i ubalanse lenge, der kjøpers rettigheter er dårlig ivaretatt. Kombinert med kunnskapsmangel skaper dette utrygghet, sier daglig leder i Gjensidige Bolighandel, Andreas Løvdahl Ulvær.