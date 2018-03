– Fratas livsgrunnlaget

nyheter

Etter at en gaupe tok 26 sauer på to gårder i Kvænangen, mener Berit Marie P. Eira at det er på tide med innstramming.

– Den nasjonale rovviltpolitikken som i dag føres, er i ferd med å frata livsgrunnlaget for sauebønder og reineiere i samiske områder. I lang tid har rovdyrene påført beitenæringene tap som er uakseptabelt høye, hevder Eira i en pressemelding.

– Saue- og reindriftsnæringen skal ikke være nødt til å tilpasse seg rovdyrtrykket og tapene som rovdyr forårsaker, mener hun.

Hun mener det haster med å få rovviltpolitikken endret.

– Jeg er fornøyd med at det ble gitt fellingstillatelse i Kvænangen, og håper at slike raske uttak fortsetter, spesielt når reinkalvingen og lammingssesongen starter om noen måneder, sier sametingsråden.

I Finnmark har ikke rovviltmyndighetene klart å registrere en eneste gaupeyngling i 2017.

– Sametinget slutter seg til at disse tallene ikke er i samsvar med observasjoner som reindriftsutøvere og sauebønder selv beskriver. Bestandstallene er høyere enn det myndighetene har klart å registrere, mener hun.