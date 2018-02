Her er bunnlista for 2018-trekningen

nyheter

Her ser du bunn-lista sortert alfabetisk (etter etternavn)

Fra klokka 11.00 kunne radiovertene Frank Halvorsen og Martin Hovden glede 700 personer bosatt i «Altaelva-kommunene» Kautokeino, Alta og Loppa. Da ble nemlig trekningslistene over de 700 som først får kjøpe kort lest opp på direkten, tradisjon tro. Opplesingen ble i tillegg streamet direkte på altaposten.no, for våre abonnenter.

Noen har mer flaks enn andre, og er rett som det er å finne blant kortkjøperne. Her finner du listene fra 2017.

De 700 som fikk navnene sine lest opp av duoen i studio er garantert å få kjøpe kort i elva, men med 3.977 på lista og med et begrenset antall kort blir det dessverre flest som ikke får. I lista under ser du oversikten over de som ikke rakk opp i år. Selv om det fortsatt er mulig å få ok døgn for de som står øverst på «bunnlista» tynnes utvalget raskt ut.

Altaposten streamer for ordens skyld også seansen i BUL-hallen, der kjøperrekkefølgen for de 700 øverste røpes, med sendestart 16.30. Klokka 17.00 starter selve kortsalget.

Trenger du et oppspark til årets laksesesong? Her ser du de syv første episodene i serien vår «Altaelva».

Her ser du de hvilke 300 som kan juble aller høyest over årets trekning

Her ser du lista over de påfølgende 301-700 heldige