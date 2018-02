Disse er sikret å få kjøpe døgn under fredagens kortsalg

nyheter

Fra klokka 11.00 kunne radiovertene Frank Halvorsen og Martin Hovden glede 700 personer bosatt i «Altaelva-kommunene» Kautokeino, Alta og Loppa. Da ble nemlig trekningslistene over de 700 som først får kjøpe kort lest opp på direkten, tradisjon tro. Opplesingen ble i tillegg streamet direkte på altaposten.no, for våre abonnenter.

Noen har mer flaks enn andre, og er rett som det er å finne blant kortkjøperne. Her finner du listene fra 2017.

De 700 som fikk navnene sine lest opp av duoen i studio er garantert å få kjøpe kort i elva, og i lista under ser du oversikten over de som følger i pulja bak de aller heldigste, i alfabetisk rekkefølge. De som får kjøpernummer mellom 301 og 700 er sikret døgn, selv om de beste døgnene rives vekk av de 300 første. Hvordan den endelige rekkefølgen blir blant de 700 første finner vi ut på fredag, i BUL-hallen. Altaposten streamer også denne seansen, med sendestart 16.30. Klokka 17.00 starter selve kortsalget.

