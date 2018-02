– Skole-svaret skal være klart tidlig i mai

nyheter

Alta kommune har engasjert WSP Norge AS, som er en del av et internasjonalt analysekonsern, til å finne rett løsning med tanke for skolestruktur i sentrums-Alta. Spørsmålet er om det skal satses på en ny storskole for 600 elever på Komsa, Bossekop eller Prestegårdsjoret, eller om dagens skoler skal renoveres og oppgraderes.

– Vår grunnholdning er at vi i dagens samfunn trenger en variert skole. Det blir mye arbeid med brukergruppene, og vi vil utfordre de på nytenkning, slo Måns Davidson fra WSP Norge da han møtte formannskapet onsdag.

I sin gjennomgang av hvordan han og WSP ville imøtekomme bestillingen fra Alta kommune gjorde Davidson det klart at noe av de viktigste ville være å synliggjøre alternativenes økonomisk, og gjøre alternativene sammenligningbare økononomisk. Rapporten fra WSP vil ligge på rådmannens bord 11. mai i år og kommunestyret vil da ha beslutningsgrunnlag for å fatte en avgjørelse i kommunestyret i juni.

– Gjennomgangen viser at det vi har bestilt, vil vi også få gjennom gode svar på blant annet økonomi. WSP har forstått oss godt, eller rettere sagt, forstått rådmannen godt i de samtalene de har hatt, konkluderte Sp-politiker Jan Martin Rishaug på vegne av formannskapet.