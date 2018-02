nyheter

Finnmark fylkeskommune forteller om en vellykket test av den mye omtalte kaia på Sørøya. Den er tilpasset Snelandias kombibåter og skal gjøre det lettere å frakte personbiler og gods til og fra Akkarfjord.

Forrige onsdag anløp MS Årøy kaia med en brøytebil ombord. Testkjøringen fungerte helt fint.

– MS Årøy er et fartøy som er dimensjonert for denne kaia, og vi har derfor ønsket å teste med nettopp dette fartøyet, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Den nye kaia skal etter hvert inngå i SørøysundXpressen, som for tiden trafikkeres av den noe mindre MS Hornøy. Prosjektet omfatter ei tilsvarende kai på Altneset på Seiland og har en samlet økonomisk ramme på 53,7 millioner kroner.

Secora AS har vært totalentreprenør, og HR Prosjekt AS har hatt prosjekt- og byggeledelse. Finnmark fylkeskommune er byggherre.

Fylkestinget har videre bevilget penger til ny kombibåtkai i både Hammerfest og Alta, som de håper å få ferdig i løpet av året.

– Det er først når også disse kaiene står klare, at vi virkelig vil se effekten av investeringene, mener Holm-Varsi.