Trolig stengt til over påske

Det var mandag det oppsto vannlekkasje på Du Verden Matbar på Amfi kjøpesenter i Alta, kunne ifinnmark melde tirsdag.

Til Altaposten sier driftsleder Ove Thomassen ved Amfi at lekkasjen fant sted i etasjen over, og at vannet fulgte kanalføring i ventilasjonsanlegget ned gjennom himlingen.

– Dessverre gikk det ut over Du Verden, sier han.

– Det kom litt vann andre plasser også, blant annet i fellesareal, men dette var knapt nevneverdig og har allerede tørket opp, sier han.

Feil på spjeld

Det var rørene i et kjølebatteri til hovedventilasjonsanlegget som sprakk da varmen ble satt på mandag morgen, etter at anlegget hadde stått i ro i helga.

– På kalde dager har vi normalt en omløpsautomatikk, men det ser ut for at et spjeld ikke har stengt som det skulle. Dermed har kaldluft trengt inn og frosset batteriet, sier driftsleder.

Hev seg rundt

– Lekkasjen ble oppdaget tidlig mandag etter at varmen kom på og rørene ekspanderte. Jeg fikk beskjed ved lunstid rundt halv tolv, og løp rett ned og stengte kranene. Det gikk på minutter, sier Thomassen, som hev seg like fort rundt med det Amfi eier og har av vannstøvsugere samt også en innendørs vannbil med sugemulighet.

Thomassens estimat går ut på at 1.000 liter vann har drevet på villspor, og resten av mandagen gikk med til å begrense skaden inne på matbaren. De flyttet ut møbler og inventar, nå står riving av vegger og gulv og videre opptørking for tur.

Betydelige skader

– Jeg håper selvsagt at de kan åpne igjen så snart som mulig, men skadene er betydelige. Trolig vil det gå til påske og mye mulig over påske før de er klare.

Thomassen har brakt på det rene at Du Verden har såkalt avbruddsforsikring, og sier at så vel matbaren som Amfi har rekvirert takstmann. Forsikringsoppgjørene vil deretter skje opp mot de ulike forsikringsselskapene.

– Altså ingen sak mellom Amfi og leietaker Du Verden?

– I utgangspunktet ikke. I hovedsak går slikt mot respektive forsikringsselskap, sier han.