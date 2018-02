Nå kan du få lappen i appen

nyheter

Førstkommende sommer blir det digitale førerkortet som app på mobiltelefonen for de som er bosatt i Finland. I første omgang må bilistene ha med seg det gode, gamle førerkortet også, fordi det må en lovendring til før det er nok med kun den digitale utgaven, skriver motor.no

Har testet det

1000 bilister har prøvd det digitale førerkortet i en periode, og de er veldig fornøyd.

Ifølge Sveriges Television vil også den Svenske Transportstyrelsen ha en slik digital løsning på plass i løpet av 2019.

Og det kan bli aktuelt i Norge.

– Det er ingen hinder for at vi kan innføre det. men det står ikke på planen for i år eller neste år, sier leder for trafikant og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet, Bodil Rønning Dreyer.

Til motor.no sier Dreyer at det står på planen, men er ikke tidfestet til et bestemt år.

– Det handler om ressurser og prioriteringer. Utviklingen er interessant.