Kvinne fikk ukjent person på verandaen, oppdaget innbruddsforsøk i garasje

nyheter

Finnmark politidistrikt melder tirsdag formiddag om et innbruddsforsøk som har funnet sted i Alta i løpet av natten. Politiet etterforsker saken, melder politiet.

Til Altaposten sier operasjonsleder Torfinn Halvari at dette har skjedd på en privatadresse:

– En kvinne melder inn til oss at hun har hatt en person på verandaen sent i går kveld. Etter at vedkommende har dratt, har hun oppdaget at det har funnet sted et innbruddsforsøk i garasjen, sier Halvari.

– Har dere noen mistenkte i saken?

– Det er forsåvidt ingen mistenkte, foreløpig. Samtidig registrerer vi at det ble stjålet en bil i løpet av i går kveld eller tidlig på natta i Alta. Denne fant vi igjen på Latharimoen. Om disse to episodene kan settes i sammenheng vet vi ikke ennå, sier Halvari.