Bred dekning av både trekning og kortkjøp

nyheter

Onsdag klokka 11 sharp braker det løs i Radio Alta-studio, der 300 laksefrelste får en real gladmelding lest opp av radiovertene Frank Halvorsen og Martin Hovden. Deretter følger 400 navn på laksefiskere som kan være sånn høvelig godt fornøyd med å være sikret døgn i elva.

– Vi kjører selvfølgelig den tradisjonelle radiosendingen, før listene blir publisert klokka 12.00 på altaposten.no. Men i tillegg til at vi sender dette live på FM og på DAB for Radio Altas lyttere vil vi også streame sendingen, en sending som vil være tilgjengelig for alle Altapostens abonnenter. Det har vært problemer med hakking på FM grunnet stor trafikk på nettradioen, det skal ikke abonnentene våre som følger streamen merke noe til, opplyser Frank Halvorsen.

Rent teknisk skjer dette fordi de som følger streamingen av radiosendingen henter datatrafikken fra Trondheim, mens streaming/FM-sendingene hentes over en lokal datastrøm med begrenset kapasitet.

– Sendingene når resultatet fra laksekorttrekningen leses opp er umåtelig populære. Det synes vi selvfølgelig er flott. Og håpet er at streamingen via altaposten.no vil gjøre opplevelsen enda bedre, sier Altaposten-redaktør Rolf Edmund Lund.

Spenningsutløsning

Radiovert Halvorsen ser selv fram til å kunne spre så mye lakseglede under onsdagens sending.

– Vi har en time til rådighet, og starter opplesingen bare sekunder over 11. En time har vi til rådighet, det høres knapt ut men det rekker vi alltid.

– De 300 første og deretter 400 neste navnene leses opp i alfabetisk rekkefølge, ikke i trekningsrekkefølge. Hvorfor ikke?

– Det er på fredag spenninga utløses for fullt. ALI ønsker å gjøre det slik, at vi leser opp de som er garantert kort, og så må disse 300 første være i BUL-hallen til rett tidspunkt, fredag klokka 17.00, for å få med seg hvem av de 300 som blir nummer 1, 2, 3 og så videre. Blir du trukket ut først og sitter hjemme, så får du selvfølgelig kjøpe et godt kort om du er rask å hive deg i bilen, men skal du sikre deg det absolutte drømmedøgnet må du være tilstede i hallen når trekningen skjer, sier Halvorsen.

Flere kamera i sving

Fredag følger Altaposten opp med en skikkelig storsatsing. For onsdagens opplesning er bare for et lite vorspiel å regne, sammenlignet med det som skjer på fredag:

– Vi kjører en direktesendt flerkamera-produksjon med sendestart klokka 16.30. Her har vi studio og kamera i salen, med sending fram til klokka 20.00. Dette foregår i samsending med Radio Alta, som vil ha en ren radiosending helt fram til 22.00, sier Halvorsen.

Som en ekstra gest har Altaposten lagt ned ressurser for å kjøre grafikk parallelt med sendingen:

– Ved hjelp av grafikken vil vi vise kjøperrekkefølgen, samt korttavla der det fremgår hvilke døgn som er trukket og hvilke som gjenstår. Du kan med andre ord sitte hjemme og få med deg ganske mye informasjon, noe vi tenker er særlig gunstig for de som blir blant de 301-700, sier Halvorsen til slutt.