Rekord i antallet redningsaksjoner på land

– Økningen er vurdert til primært å skyldes vekst i uteaktiviteten blant befolkningen generelt, samt sterk økning i turisme på helårsbasis, skriver hovedredningssentralen for Nord-Norge i sin rapport for 2017.

Økningen var på 11 prosent, sammenlignet med 2016.

– Hovedtyngden av hendelsene på land er relatert til savnede eller personer som trenger assistanse. Dette dreier seg stort sett om hendelser med enkeltpersoner. Også disse hendelsene er sesongrelaterte, men i mindre grad enn på sjøen. Vinterferie, påske og sommerferie, med innslag av jakt og fritidsaktivitet, utgjør toppene som tidligere år. I en meget stor andel av savnet person hendelsene på totalt 1505 er det personer med en eller annen form for psykiske problemer (800).

Økning i luftfartshendelsen

Det var en liten økning i antallet luftfartsrelaterte hendelser fra 2016 til 2017. Totalt var det 607 hendelser i fjor og 584 i 2016. 88 prosent var signaler fra nødpeilesendere, der de fleste viste seg å være falsk alarm, skriver HRS i rapporten.

HRS registrerte 12 omkomne i Norge, hvorav 8 omkom i helikopterstyrten i Barentsburg 2. oktober 2017. 9 havarier og 11 nødlandinger. Fire nødlandinger involverte passasjerfly.

Nedgang til sjøs

Antallet sjøredningsaksjoner har gått ned med 15 prosent. Hovedsaklig på grunn av endringer i varslingsrutinene fra kystradio og redningsselskapet til HRS. Hendelser på sjøen som er mer å regne som serviceoppdrag for redningsselskapet blir ikke lenger regnet som redningsoppdrag.

– Det har vært en innskjerping av rutinene på dette, skriver HRS i rapporten, men føyer til at:

– Hovedredningssentralen har fortsatt en lav terskel for å aksjonere i hendelser på sjøen som har potensiale til å utvikle seg til rene redningsoppdrag.

Må rekruttere

Samtidig som oppdragene på land og i luft øker, er gjennomsnittsalderen blant redningslederne høy. I Nord-Norge vil to redningsledere ha oppnådd pensjonsalder i 2019. Ved HRS Sør-Norge vil 40 prosent av redningslederne ha oppnådd pensjonsalder frem til og med 2020.

– Hovedredningssentralene vil iverksette tiltak i 2018 for å unngå at antall redningsledere blir kritisk lavt de nærmeste årene. Rekrutteringen av nye redningslederkandidater må balanseres med behovet for å ansette personell som skal ivareta nødvendige operative støttefunksjoner, og som i dag er vakante ved HRS. Vi legger opp til en tett dialog med departementet om dette i 2018, skriver de i rapporten.