Nå blir det mildere

Den siste uken har vært iskald. Målestasjonen som ligger på Alta lufthavn viste flere dager på rad ned mot 20 minus. Det er kaldt nok for de fleste.

Mildere

Allerede i dag, mandag, vil det bli mildere, og utover uken kan man ifølge Meteorologisk institutt oppleve noen få plussgrader. Vakthavende meteorolog Rafael Escobar Løvdahl forklarer at dette har sammenheng med plussgrader på Svalbard.

– Ny-Ålesund har så mye som pluss fire grader. Nå har man et lite lavtrykk som ligger der, og det høytrykket som har gitt det kalde klare været drar lengre sørover. Det åpner for at man får sør sør-vestlig vindretning i Nord-Norge.

– Det er fortsatt minus, men det kan tenkes at i stedet for 10 til 20 minus, kan få mellom minus 10 og to tre minusgrader, sier Løvdahl.

På yr.no meldes det for Altas del minus åtte grader mandag, minus ni grader på tirsdag, mens det på onsdag meldes om pluss to grader.

I Øksfjord melder yr.no minus tre grader mandag og tirsdag, mens det på onsdag meldes om pluss to grader også her.

Kautokeino får ikke overraskende det kaldeste været og holder seg de nærmeste dagene på rundt minus 20 grader.