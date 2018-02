Ståle ble nestleder

nyheter

Som forventet var det Geir-Inge Sivertsen fra Finnsnes som fikk tilliten som leder for et samlet Høyre i Troms og Finnmark under helgas fellesmøte i Tromsø. De to første nestlederne er imidlertid fra Finnmark, nemlig unge Christine Nilssen fra Vardø som første nestleder og Ståle Sæther fra Loppa som andre nestleder.

Det var Sæther som loset Loppa Høyre gjennom kommunevalgkampen og sikret partiet ordførerposten for Steinar Halvorsen for to og et halvt år siden.

I tillegg er gruppelederne på de to fylkestingene, Ole-Johan Rødvei og Jo Inge Hesjevik, Unge Høyre-lederne Benjamin Furuly og Sharon Fjellvang, og stortingsrepresentantene Kent Gudmundsen og Marianne Haukland og leder for Høyres samiske arbeidsutvalg Ellen Inga O. Hætta, en del av arbeidsutvalget. Ellen Inga har fortid som blant annet Kautokeno-ordfører og statsekretær.

Geir-Inge Sivertsen fra Lenvik ble av stiftelsesmøtet til Troms og Finnmark Høyre valgt som fylkespartiets første leder.

- Jeg ser frem til denne viktige og spennende jobben. Sammen blir vi større, sterkere og bedre. Sammen skal vi føre en politikk som gjør regionen vår enda bedre å bo i, leve i og besøke, sier Sivertsen i en pressemelding etter stiftelsesmøtet.