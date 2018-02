Foreldrepar obduseres tidligst mandag

nyheter

En foreløpig obduksjon blir gjennomført mandag, melder NTB.

Ekteparet ble funnet døde i sin bolig i Gjesvær i Nordkapp kommune lørdag kveld. Tettstedet har i underkant av 100 innbyggere og ligger 35 kilometer fra Honningsvåg.

– Vi har foreløpig ingen nye opplysninger enn det som kom fram lørdag. Avdøde er sendt til Tromsø for obduksjon, som vil bli gjennomført så snart som mulig og tidligst i morgen. Svarene på denne vil danne grunnlag for videre etterforskningsskritt, sier operasjonsleder Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt til NTB.

I mellomtiden er politiet ferdig med å etterforske hendelsesstedet, og går nå videre med å avhøre vitner.

–Det er snakk om personer som har vært til stede i området forut for hendelsen, og de som har funnet de avdøde, blant annet, sier Halvari.

Dødsfallene har blitt betegnet som mistenkelige. Årsaken til dette er hovedsakelig foreldreparets unge alder, og det faktum at de ble funnet døde på samme sted.

– Meldingen er fra nære pårørende, og vi har også vært på stedet og undersøkt saken. Vi har ikke konkludert om noe rundt hvorvidt dødsårsaken er mistenkelig, men anser det som spesielt at to personer i 40-årene dør. Ellers uttaler vi oss ikke før vi har et større bilde av hva som kan ha skjedd, sier Halvari.

Senere søndag vil politiet delta på et informasjonsmøte i Gjesvær, der lokalbefolkningen kan stille spørsmål. Det vil ikke bli gitt nye opplysninger om selve saken under møtet.