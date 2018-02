Dette skjedde mens du sov

nyheter

Ellers i Finnmark var det flere tilfeller av overstadig berusete personer, som enten var kranglete eller lå bevisstløs ute i snøen. I Alta måtte politiet bistå et hotell, da en bortvist gjest nektet å forlate. I Kautokeino måtte en mann få bistand til å komme seg hjem, mens en annen ble funnet bevisstløs i snøen. I Kirkenes lå to berusede personer i rundkjøringen, mens to andre barket sammen i taxikøen. I Vadsø barket to menn sammen, der den ene slo ned den andre, som måtte hentes av ambulanse. I Hammerfest måtte en mann i 50-årene kjøres hjem på grunn av for mye alkohol.

I Honningsvåg ble en mann i 40-årene tatt for promillekjøring.

Annen feststøy var det både i Hammerfest, Vadsø og Båtsfjord.

Politiet gjennomførte dessuten restaurantkontroll på flere utesteder i Alta sentrum sent på lørdagsnatta. Alt ble funnet ok.

Det var også restaurantkontroll i Vadsø, Hammerfest og Mehamn.

Dette melder politiet i Finnmark på sin Twitter-konto.