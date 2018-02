Frank Bakke-Jensen hedret nabogutten fra Båtsfjord

nyheter

Under medaljeseremonien for styrkebidraget til koalisjonen mot ISIL, takket forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) de norske soldatene som har vært rådgivere for irakiske styrker.

Soldatene er regjeringens soldater i Telemarkbataljon, som Martin Larsen fra Båtsfjord også tilhører.

Blant dem var også forsvarsministerens nabogutt fra Båtsfjord, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Jeg vet at det er krevende å være ute. Men, dere løser ikke oppdraget deres i et vakuum. Her hjemme har dere sønner og døtre, ektefeller, søsken og foreldre. Det blir ekstra tydelig for meg i dag. Blant dere står nabogutten vår fra Båtsfjord. Jeg har kjent ham siden han var tre år. Det er vanskelig å ha en av sine nærmeste ute i internasjonale operasjoner. Samtidig som hverdagslivet skal gå sin gang. Dere som er hjemme bærer kanskje den tyngste børen. Dere må klare dere alene, gjøre alt selv og samtidig kjenne på savn og frykt for at noe kan skje med den dere er så glad i. Dere er på mange måter også en del av oppdraget, sa Frank Bakke-Jensen.

– Irakiske myndigheter har uttrykt stor takknemlighet for den jobben dere har gjort. Jeg snakket med den irakiske presidenten på sikkerhetskonferansen i München forrige helg. Han takket for det fantastiske bidraget Norge hadde gitt i kampen mot ISIL. Det er dere han takket.

Tildelt Forsvarets operasjonsmedalje

– Når dere nå tildeles Forsvarets operasjonsmedalje, er det et viktig symbol på samfunnets anerkjennelse. Med deres innsats tar Norge sin del av ansvaret for internasjonal fred og sikkerhet. På vegne av regjeringen vil jeg takke hver enkelt av dere, både dere som har vært ute og dere som har holdt fortet her hjemme. Vi er stolte og takknemlige for deres evne og vilje til å bidra til vår felles sikkerhet, sa Bakke-Jensen.

Seremonien ble avsluttet med at de yngste i salen ble tildelt Hjemmeheltmedaljen. Et stort øyeblikk for mange.