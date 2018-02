Dette skjedde fredagsnatta

nyheter

Ved 01-tida natt til lørdag måtte politiet bistå med å fjerne en beruset og uønsket mann i 40 årene fra en privatadresse i Alta. Mannen fikk pålegg om å holde seg vekk fra adressen frem til lørdag.

Politiet måtte også sette en mann i 30-årene i arresten. Han var ikke i stand til å ta vare på seg selv.

Fredag kveld var det en person som stakk av fra en bensinstasjon uten å ha betalt for bensinen.

Politiet har vært ute og avskiltet flere kjøretøyer i Finnmark på grunn av manglende årsavgift og EU-kontroll. Et kjøretøy i Alta, et i Kautokeino og et i Hammerfest er avskiltet.

I Øst-Finnmark var det brann i en enebolig på Elvenes natt til lørdag. Huset ble overtent og brannvesenet foretok kontrollert nedbrenning.