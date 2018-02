Signerte avtale

nyheter

Nylig signerte Kautokeino og Enontekiö historisk samarbeidsavtale. Det var ordførerne Johan Vasara og Jari Rantapelkonen som sørget for underskriftene, etter at de sammen ønsker å satse på en lang rekke områder av betydning for kommunenes felles vekst og velstand.

Gode eksempler

– Avtalen har til formål blant annet å satse på entreprenørskap og undersøke vårt felles arbeidsmarked, heter det fra ordfører Johan Vasara i Kautokeino.

Grenseoverskridende næringsliv og vekst innen bærekraftig turisme er gode eksempler på tiltak. Å lete opp forskningsprogrammer og få dem finansiert er også et viktig eksempel.

Felles mulighet

Vasara og hans finske kollega vil også undersøke mulige satsingsområder innen spåk- og kultur, samt hvilke fellesmuligheter som ligger innen forsknings- og opplæringssektoren. Vasara oppsummerer avtalen slik.

– Vi prøver å øke samarbeidet kommunene i mellom på feltene for entreprenørskap og sysselsetting, kultur og miljø, utdanning og forskning.