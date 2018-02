Rykket ut mot hissig person

nyheter

Klokken 18.13 fredag kveld fikk politiet bekymringsmelding fra ventende passasjerer ved bussentralen på Alta sentrum.

– En mann i femtiårene oppførte seg utagerende, og var såpass hissig også mot politiet at det endte med at vi måtte sette håndjern på ham, sier politiets operasjonsleder, Svein Erik Jakobsen.

Til legevakta

Mannen var i følge operasjonsleder så påvirket at han tidvis nærmet seg bevisstløs, og fordi dette ga grunn for bekymring for mannens helbred, ble han kjørt til legevakta for en sjekk.

– Lege klarerte at mannen var påvirket av kun alkohol. Og da han et par timer senere kviknet til, kjørte vi ham hjem til bopel, sier Jakobsen.

– Nei, det ble ingen skader, men det er riktig at ventende opplevde situasjonen som utrygg, sier han.