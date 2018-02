Næringslivet i Finnmark investerer i forskning

nyheter

I en oversikt fra næringsdepartementet viser det det seg at aktive prosjekter i Finnmark er økt med åtte prosent De største bedriftene som er deltar i Skattefunn-prosjekter er MT Slakt As, Lerøy Norway Seafoods As, Polar Seafood As, Hermes As og Tinkr As.

Skattefradrag

Skattefunn er en ordning i Forskningsrådet som gir skattefradrag til norske bedrifter som driver med forskning og utvikling. På landsbasis handler det om 7.600 prosjekter, skriver næringsdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen anser dette som en viktig ordning.

– Vi trenger flere bein å stå på i norsk økonomi og vi ser at det lønner seg å investere i forskning for bedriftene. Ordningen er en enkel og ubyråkratisk, og treffer i særlig grad små og mellomstore bedrifter, mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Statsråd Frank Bakke-Jensen har også vært opptatt av de positive ringvirkningene av ordningen og gjestet blant annet den suksessrike betongbedriften Jaro i Alta høsten 2016. Daglig leder Olav Jørgensen og kontorleder Kristian Jakobsen ga da klar beskjed om at Skattefunn fungerte utmerket for produksjons- og entreprenørbedriften. De utviklet et system med en strekkode på alle produserte elementer, slik at et tastetrykk var nok til å finne nøyaktig lagringsplass.