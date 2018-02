Byggepila peker ned

nyheter

– Byggenæringen er ei av landsdelens aller største næringer. Vår bransje er en indikator på helsetilstanden i landsdelen. Dette viser at det er svært god fart i Nord-Norge, sier administrerende direktør Ruben Jensen i NESO, Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon.

Det er spesielt Nordland som peker seg ut, med en byggeaktivitet for 2017 som ikke bare overgikk rekordåret 2016, men all statistikk fra 1967 fram til i dag.

En tredjedel færre

I Finnmark er saken annerledes. Total byggeaktivitet for 2017 lå like under snittet for det siste tiåret, men med en tilbakegang på 33 prosent i forhold til 2016. Totalt ble det igangsatt om lag 86.000 kvadratmeter.

Boligbyggingen i Finnmark havnet på sin side like over snittet for de 10 siste år, men likevel med en tilbakegang på 17 prosent i forhold til 2016. Det ble igangsatt 289 enheter i fylket vårt i fjor.

Landsdelsrekord

Bygge- og anleggsbransjen er den største næringen i Nord-Norge målt etter verdiskaping, samt ei av de største målt etter antall sysselsatte. Og NESO er altså svært optimistiske, idet de for toårsperioden 2016 og 2017 viser til ny landsdelsrekord.

I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelser for totalt 889.000 kvadratmeter i Nord-Norge. Tilsvarende tall for 2017 var nesten identisk; 876.000 kvadratmeter, en nedgang på 13.000 kvadratmeter, tilsvarende 1,5 prosent.

Må satse

– Landsdelen trenger likevel impulser for fortsatt vekst og utvikling. Vi ber derfor regjeringen om fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for videre vekst i viktige næringer som vind- og vannkraft, sjømatnæringen, mineralnæringen og intensivert leting etter petroleum og gass utenfor landsdelen, sier Ruben Jensen.